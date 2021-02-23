تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من يوم (الجمعة) القادم تنفيذ المرحلة الثانية لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم 1443هـ.

وسوف تشمل المرحلة الثانية تسجيل الطلاب السعوديين ومَن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ التي لا تجرى بها مفاضلة، بينما سيبدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة، والتركستان والبلوش ومواطني دول الخليج العربي، وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين يوم الـ14 من شهر شعبان القادم، وذلك عبر نظام (نور) الإلكتروني.

وكانت المرحلة الأولى التي بدأت في الـ11 من شهر جمادى الثانية قد شملت تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس التحفيظ الحكومية التي تجرى بها مفاضلة، وتسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وبينت الوزارة أن تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسب المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي، سيبدأ اعتباراً من يوم الـ5 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي، بينما يبدأ تسجيل من يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص اعتباراً من يوم الـ19 من شهر رمضان المبارك.