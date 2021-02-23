اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس (الإثنين)، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن المرحلة التي استمرت أسبوعاً شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تم تحديدها لتنفيذ التجربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المزودة للخدمة.

وعبرت المديرية العامة للدفاع المدني، عن شكرها للمواطنين والمتطوعين على تجاوبهم ومشاركتهم في تقييم التجربة، التي سيتم تقييمها من قبل المختصين.