كشفت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكان المواطنين والمواطنات تجديد جوازات سفرهم عبر منصة «أبشر» في أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وأكدت «الجوازات السعودية» أنه يمكن استلام الجواز بعد تجديده من إدارة الجوازات أو عن طريق خدمة «واصل» من البريد السعودي.

يذكر أن أنظمة وتعليمات وزارة الداخلية تفيد بأن جواز السفر السعودي صالح لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره أو إلى أن تنتهي صفحاته أيهما أسبق، وبالتالي فإن جواز السفر لا يكون صالحاً للتمديد بعد انتهاء صلاحيته، بل يتعين الحصول على جواز سفر جديد.