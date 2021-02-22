نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل برنامجاً لصيانة أكثر من 5000 وحدة من ألعاب الأطفال والمظلات المكشوفة والجلسات العائلية بالحدائق العامة والمتنزهات وحدائق الأحياء، وذلك ضمن البرنامج الشامل لصيانة المرافق الترفيهية والخدمية بالطائف.

وأوضحت الأمانة أن فرق الصيانة أنجزت ما نسبته 80% من برنامج الصيانة، وشملت الأعمال المنجزة صيانة الألعاب وإعادة طلائها وإصلاح الألعاب المكسورة واستبدال الألعاب التالفة، وصيانة الجلسات والمظلات وبرنامج للغسيل والنظافة. ويهدف برنامج الصيانة إلى استمرارية كفاءة المرافق والحفاظ على سلامة الأطفال ومرتادي الحدائق.

وبينت الأمانة أنها استغلت الفترة الحالية في موسم الشتاء بتنفيذ خطط للصيانة وتعزيز المرافق وفق مشاريع الأمانة لتأهيل المرافق الترفيهية والمتنفسات العامة.

وأشارت الأمانة إلى أن خططاً أخرى من المزمع تنفيذها خلال الأيام القادمة تشمل أعمال تعزيز الرقعة الخضراء ودعم البنية التحتية وشبكات الري والتمديدات الكهربائية والإنارة وباقي الخدمات البلدية في المتنفسات.