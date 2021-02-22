دشنت وزارة الصحة أمس (الأحد)، مراكز إضافية بعدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بحضور أمراء ومحافظي المناطق.ودشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، مركز لقاحات كورونا بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات.وتلقى أمير المنطقة الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلاناً عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في منطقة نجران التي تزامن معها تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين كافة في مراكز الرعاية الصحية بأحياء الضيافة ورجلاء والخالدية وشرورة.وفي الأحساء، تفقد محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، أمس، مركز لقاحات كورونا الرئيسي في المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) الواقع في طريق مطار الأحساء الدولي، وأثناء الزيارة التفقدية تلقى محافظ الأحساء الجرعة الأولى من لقاح كورونا.10 مراكز إضافية في المدينةوفي المدينة المنورة، دشنت وزارة الصحة 10مراكز إضافية للقاحات كورونا في منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بمركز صحي قباء، ومركز صحي الدعيثة، إضافةً إلى 8 مراكز بمحافظات ينبع، والعلا، وخيبر، ومهد الذهب، وبدر، والعيص، والحناكية، إلى جانب وادي الفرع.وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم تجهيز مراكز اللقاحات في كافة المحافظات وأن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول المستفيدين.الباحة: تنظيم لاستقبال المستفيدينوفي الباحة دشنت الوزارة، أمس، مركز لقاحات كورونا بمنطقة الباحة، وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.الطائف:16عيادة لتلقي التطعيموفي الطائف تلقى ‏محافظ الطائف سعد الميموني أمس في مركز اللقاح بجامعة الطائف الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد - 19»، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.وجرى تجهيز المركز حيث تم تخصيص 16 عيادة لتلقي التطعيم، إضافة إلى استراحات خاصة لاستقبال المراجعين وكونترات استقبال.جازان: 4 مراكز لتسجيل المستفيدينوفي جازان، دشنت وزارة الصحة أمس، مركز اللقاحات المضادة لفايروس كورونا كوفيد 19 بمنطقة جازان، بمركز الأمير سلطان الحضاري، وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة، ويستقبل المركز المستفيدين عبر 4 مراكز تسجيل و6 مسارات لأخذ اللقاح في 12 عيادة وقسماً للطوارئ إضافة إلى مختبر آخر للصيدلية تحت إشراف كادر صحي متخصص ومتطوعين صحيين مُدربين.الشمالية: 2700 زائر يومياًوفي الحدود الشمالية، دشنت وزارة الصحة، أمس، 4 مراكز للقاحات كورونا «كوفيد - 19» في منطقة الحدود الشمالية، وذلك في كل من قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، وبرج الشمال الطبي ومستوصف الصالحية الأوسط ومستوصف العزيزية، وأوضحت الصحة أن المراكز تستهدف استقبال 2700 زائر يومياً.960 مستفيداً يومياً بعسير.. و300 في بيشةاستقبلت مراكز لقاحات كورونا أمس في محافظتي محايل عسير وبيشة، المستفيدين لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، حيث يتكون مركز لقاحات محايل عسير من منطقة استقبال وخمس مناطق تسجيل وثماني عيادات تطعيم ومنطقتي انتظار قبل التطعيم ومنطقتي انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى غرفة للطوارئ ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح بطاقة استيعابية تصل إلى 960 مستفيداً بالمركز يومياً. وتصل الطاقة الاستيعابية لمركز اللقاحات بمحافظة بيشة إلى 300 مستفيد يومياً، حيث يشتمل على منطقة للاستقبال وأربع عيادات للتطعيم وأربع مناطق انتظار وغرفة للطوارئ.