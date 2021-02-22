أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 3 مساجد مؤقتاً في منطقتي الرياض والشرقية، بعد ثبوت إصابة 6 مصلين بكورونا، وكشفت أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 14 يوماً بلغ 108 مساجد، تم فتح 98 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي المساجد وفق أعلى معايير السلامة. وبينت الوزارة في تقرير صدر أمس أن اثنين من المساجد المغلقة في منطقة الرياض تم فيهما رصد 5 حالات إصابة بكورونا، وحالة في مسجد بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.كما أشارت الوزارة إلى فتح 6 مساجد بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، اثنان منها في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من: الرياض، مكة المكرمة، عسير، القصيم.في غضون ذلك، شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة مُمثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بالجهود التوعوية عبر حملة «كلنا التزام» التي نظمتها محافظة جدة مع مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، ببذل الجهود للحد من انتشار فايروس كورونا والحرص على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.وأكدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بجدة تهيئة المساجد وتعقيمها وتوزيع المطبوعات التوعوية والقيام بجولات تفقدية للمساجد بالمحافظة والمراكز التابعة لها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية ومنها لبس الكمامة وتحقيق التباعد وإحضار السجادة.وفي السياق، نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم 2606 جولات رقابية لعدد من المساجد والجوامع بالمنطقة لمتابعة تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية.