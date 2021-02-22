رصدت الجهات الأمنية 44002 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا، وذلك خلال الفترة من 2/‏7 حتى 8/‏7/‏ 1442.وأشارت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية إلى تسجيل منطقة الرياض العدد الأعلى للمخالفات بواقع 17851 مخالفة،تليها منطقة مكة المكرمة بـ(10656)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5095)، ومنطقة القصيم بـ(2387)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1899)، ومنطقة الجوف بـ(1327)، ومنطقة الباحة بـ(1075)، ومنطقة عسير بـ(939)، ومنطقة حائل بـ(896)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(742)، ومنطقة تبوك بـ(611)، ومنطقة جازان بـ(346)، ومنطقة نجران بـ(178).