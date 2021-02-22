وجّه النائب العام سعود المعجب، بالقبض على شاب اعتدى بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن، وإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.ويأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقاً للمواد (13 و15) من نظام الإجراءات الجزائية.وأكد مصدر مسؤول، أن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم. فيما كشف مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه تم تحديد هوية المعتدي على المرأة، وهو مواطن بالعقد الثاني، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.