التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه أمس، أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين إمارتي جازان وعسير وكافة الجهات الحكومية؛ لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم في جميع المجالات الخدمية ويسهم في تنمية وتطوير المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقتين، بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة.