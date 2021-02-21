أغلقت أمانة منطقة الجوف، اليوم (الأحد)، محلاً تجارياً شهيرًا في مدينة سكاكا بعد رصد عدد من المخالفات بالموقع، ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وأوضح المتحدث باسم الأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الفرق الرقابية رصدت عددًا من المخالفات في المحل، أهمها مخالفة بروتوكولات التسوق وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية من فايروس كورونا.

وأضاف الحموان أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من فايروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.