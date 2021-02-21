متابعة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد كوفيد 19 في مكة المكرمة، افتتح عصر الأحد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، بحضور مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، والمدير التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور دلشاد علي، 4 مقار أخرى بمراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لمنح لقاح كورونا المستجد كوفيد 19 لأهالي وسكان مكة المكرمة من المواطنين والمقيمين.

وذكر مطير أنه أصبح عدد المراكز التي تقدم اللقاح بمكة المكرمة 6 مراكز، إذ يعتبر مقر جامعة أم القرى بالعابدية المقر الرئيسي، يليه مقر مدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة إلى 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية التي تم العمل بتفعيلها اليوم الأحد وهي (مركز صحي العوالي، الشرائع 2، المعابدة، التخصصي)، حاثاً الجميع على أهمية التسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

وذكر المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن اللقاح سيمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا مسبقاً لطلب اللقاح عبر تطبيق (صحتي)، كما ستتم إضافة خيار تحديد المقر المراد لأخذ اللقاح حسب المنطقة الجغرافية الأقرب للشخص، موضحاً أن العمل بمقر جامعة أم القرى على فترتين صباحية ومسائية تنتهي الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع، بينما المراكز المساندة الأخرى ستعمل 5 أيام في الأسبوع في الفترة المسائية بدءاً من الساعة 4 وحتى الساعة 12 منتصف الليل.