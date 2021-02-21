توقعت دراسة سابقة للجمعية السعودية لكبار السن (وقار) زيادة نسبة كبار السن في المملكة العربية السعودية إلى 11.1% بحلول 2030، وسترتفع النسبة في 2050 إلى 20.9%، كاشفة في الوقت نفسه عن عدد من التحديات التي تواجه هذه الفئة من المواطنين، ومن ذلك: ضعف تأمين الرعاية الصحية الجيدة للمسنين، فيما طالب بعض المراقبين بأهمية إيجاد حلول تأمينية لهذه الشريحة، أسوة ببعض التجارب الدولية.

ووضعت شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» منتج «بوبا والدينا» للمرة الأولى على مستوى المملكة، وأوضح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال فيها علي شنيمر أن هذا المنتج «يلبي احتياجات كبار السن من خلال تغطية الحالات الصحية التي تزداد عادة مع التقدم في السن، وتقديم التشخيص والعلاج في أفضل المستشفيات والعيادات السعودية، إضافة إلى شموله لأمراض القلب والأوعية الدموية، والزهايمر، ومشاكل النظر».

ومن مميزات «المنتج الجديد» تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للآباء والأمهات داخل وخارج المستشفيات، من خلال برنامجي «طبتم» و«راحتكم» وغيرهما من الخدمات عالية الجودة، وسيُمكِّن الوالدان من الاستمتاع بمستوى عالٍ من الأمان، مع إمكانية الحصول على مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية، والوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى انتظار القوائم الطويلة في جميع المستشفيات.