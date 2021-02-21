تجلت فيه حكمة الكبار، وتلبس بوقار الشيوخ، لسان حاله يقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.. سارع إلى التسجيل في تطبيق «صحتي».. أتاه الموعد سريعاً، فكان أول من حصل على الجرعة الأولى في مركز اللقاح بالطائف.

العم بدر حمود العتيبي البالغ من العمر 77 عاما، كان يسارع الخطى نحو المركز.. وصل فتم استقباله، وإنهاء إجراءاته في لحظات.. حصل على التطعيم.. ارتاح قليلا في المركز.. شكر حكومتنا على الجهود العظيمة التي تقوم بها تحت شعار «الإنسان أولا»، لافتا إلى أن ما قامت وتقوم به الحكومة من خدمات في شتى المجالات أمر يفوق الوصف، موضحاً أن تعاطيها مع جائحة «كورونا» كان فريدا على مستوى العالم.. بذلت الغالي من أجل خدمة الوطن والمواطن والمقيم.. سخرت جهودها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.. لم تفرق بين مواطن ومقيم، فكان اهتمامها بالجميع.. وقال: لاشك أن دولتنا حريصةكل الحرص على كل مامن شأنه توفير اللقاحات، وفي هذا اليوم نسعد في الطائف بهذا المركز المتكامل، معربا عن شكره وتقديره لكافة العاملين في هذا الصرح الطبي الشامل، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى التسجيل والاستفادة من اللقاحات من أجل الوقاية والحماية بإذن الله.