أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 315 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 349 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 375.006 حالات، من بينها 2451 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 508 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 366.094 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6461 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.6%، ونسبة الحالات النشطة 0.65%، ونسبة الوفيات 1.7%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (177)، المنطقة الشرقية (57)، منطقة مكة المكرمة (28)، منطقة القصيم (12)، منطقة الباحة (11)، منطقة المدينة المنورة (8)، منطقة عسير (6)، منطقة تبوك (5)، منطقة الجوف (3)، منطقة نجران (3)، منطقة حائل (2)، منطقة الحدود الشمالية (2)، منطقة جازان (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (110)، الخرج (20)، وادي الدواسر (14)، مليجة (12)، مكة المكرمة (9)، الهفوف (9)، جدة (9)، الدمام (8)، القطيف (8)، الدلم (6)، حوطة بني تميم (6)، بريدة (5)، المدينة المنورة (5)، بلجرشي (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (112)، الهفوف (19)، جدة (19)، الدمام (18)، الخرج (12)، القطيف (9)، ضرما (9)، الجبيل (8)، مكة المكرمة (7)، الظهران (7)، بقيق (7)، رفائع الجمش (6)، العقيق (6)، حائل (5)، المدينة المنورة (5)، الخبر (5)، وادي الدواسر (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.