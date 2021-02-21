تفاعل تطبيق «توكلنا» مع ما تم تداوله من رسائل تنبيهية ومقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسجيل الدخول والخروج من تصريح التجمع في المولات والمراكز التجارية عبر مسح «الباركود» المخصص لكل منشأة.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تفيد بأن تسجيل الخروج عبر التطبيق عند مغادرة المنشأة أمر ضروري، لتفادي المنع من تسجيل الدخول مجددا إلى أي منشأة أخرى لديها تصريح بالتجمع، بسبب عدم تسجيل الخروج من المنشأة السابقة.

وتوضيحا لهذه الخطوة، أفاد تطبيق «توكلنا» بأنه في حالة عدم تسجيل الزائر للخروج من مكان التجمع فإنه يتم تسجيل خروجه آليا والمرافقين -إن وجدوا- عند تجاوز الزائر النطاق الجغرافي المحدد لتصريح التجمع.

وبين التطبيق أن متطلبات تصريح التجمع الحكومي أو التجاري تتمثل في كتابة اسم مقر التجمع، ثم تحديد عدد الزائرين أو الموظفين المسموح به للمكان، ثم إمكانية إضافة الأشخاص المفوضين بالاطلاع على التصريح، ثم تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر، ثم تحديد الموقع على الخارطة، ثم طلب التصريح.

وأفاد تطبيق «توكلنا» بأن تصريح التجمع التجاري يمكن استخدامه من قبل مسؤولي الجهات التجارية للموظفين وللزائرين مثل المولات والمعارض والمحلات التجارية وغيره مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.