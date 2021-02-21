كانت المملكة العربية السعودية تصدر فقط تأشيرات عمل قصيرة الأجل وتأشيرات دينية للحجاج الذين اقتصر وصولهم إلى المدينتين المقدستين في البلاد، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتغير كل شيء في 27 سبتمبر، عندما أعلنت الحكومة عن إصدار تأشيرات سياحية للزوار من 49 دولة، في محاولة لتنويع الاقتصاد غير النفط، وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا سياحيًا كجزء من برنامج رؤية 2030.

وعندما بدأت المملكة العربية السعودية في إثبات وجودها في مجال السياحة على المستوى الدولي، أراد عشرات المسافرين من جميع أنحاء العالم بشغف زيارة الجواهر الخفية في المملكة، من الوديان الخلابة في عسير إلى الشواطئ الخاطفة للأنفس في أملج، ومن المواقع التاريخية القديمة في العلا إلى المتاحف في الرياض وجدة. المملكة العربية السعودية هي أيضا جنة محبي المغامرات. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أقامت المملكة العربية السعودية الكثير من الأحداث الرياضية، مثل استضافة مباريات المصارعة وصولا لسباق الفورمولا 1 للرجال والنساء على حد سواء إلى سباقات وادي داكار وركوب منطاد الهواء الساخن. كما انتشر الكثير من أنشطة التنزه والتخييم وتسلق الصخور والغوص لكل من السكان والسياح. هناك شيء للجميع في المملكة العربية السعودية.

كيف تعرف ما يحدث في المملكة العربية السعودية؟ أين توجد أفضل الفنادق ومواقع الجذب والفعاليات والمقاهي؟ ما المطاعم التي ينصح بها بشدة؟ توجد إجابة واحدة بسيطة لجميع الأسئلة - قم بتنزيل تطبيق سفر واي (safarway). تطبيق «سفر واي» هو التطبيق الأكثر سهولة في الاستخدام، وهو متاح لكل من مستخدمي أندرويد وآيفون للسياح العرب. تم إطلاق «سفر واي» في مايو 2020، وهو التطبيق السياحي الوحيد باللغة العربية الذي استقطب حركة مرور مستخدمين عضوية كبيرة في غضون فترة زمنية قصيرة.

وبدأت سارة عمر، المتحمسة للسفر والمقدمة التلفزيونية السعودية، في استخدام تطبيق «سفر واي» بناءً على توصية أحد الأصدقاء ؛ وهي في غاية الانذهال. قالت سارة: «هناك الكثير من تطبيقات السياحة باللغة الإنجليزية، لكن لم يكن هناك شيء جيد للمتحدثين باللغة العربية حتى ظهور «سفر واي».

وأضافت: «إذا كنت تتطلع إلى التخطيط لرحلة داخل المملكة العربية السعودية أو دوليًا، فأنا أشعر أن تطبيق سفر واي هو أفضل تطبيق شامل يوفر لك جميع متطلبات السفر. من العثور على أفضل الصفقات في الفنادق إلى زيارة الأسواق الشعبية و المطاعم الرائعة».

وعندما سئلت سارة عن أفضل ميزة في التطبيق، قالت إنها خاصية «إنشاء ملفك الشخصي». يمكن للمستخدمين إنشاء ملفهم الشخصي على التطبيق، إذ يمكنهم كتابة منشورات حول تجربتهم مع الفندق والمطعم والمواقع السياحية، إلى جانب تقييم كل مكان. «إنه مثل مجتمع من المسافرين يجتمعون معًا لمشاركة تجاربهم مع بعضهم البعض. أنا أستمتع بالتفاعل مع مسافرين آخرين يشاركونني نفس التفكير».