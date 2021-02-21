تستقبل 121 دولة حول العالم خيرات السعودية من التمور ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور للخارج، وانطلقت أمس الأول (الجمعة) أولى شحنات التمور من مصنع تعبئتها في محافظة الأحساء، لتوزيعها على المسلمين في 24 دولة كمرحلة أولى، يتم توزيعها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة، وعن طريق السفارات في وزارة الخارجية.وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للنخيل والتمور في السعودية ثامر الديدب لـ«عكاظ» إن «برنامج شراء التمور» يهدف إلى دعم المزارعين من خلال الشراء منهم بقيمة جيدة أفضل من الأسواق، وبالتالي رفع جودة التمور بالسعودية، موضحاً أنه توجد 3 مصانع لتعبة التمور تم تخصيصها لاستلام 25 ألف طن، في الأحساء، والقصيم، والرياض، ويتم شحن الكميات منها إلى ما يقارب 121 دولة، و400 منطقة، وكذلك الجمعيات الخيرية داخل السعوديةوأكد توزيع ما يعادل 18 ألف طن من التمور محلياً، و٧ آلاف طن خارجياً، بالتعاون مع العديد من الجهات، ويعمل في تلك المصانع أثناء الاستلام قرابة 600 موظف سعودي من الجنسين، وقد استفاد من التوريد هذا العام ٥٣٨٦ مزارعاً.