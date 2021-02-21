التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد عبدالله بخاري، أمس الأول (الجمعة)، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد السفير بخاري عقب اللقاء، أن مواقف الراعي الوطنية تستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي، مشيراً إلى ضرورة حسن تطبيق اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان.وأضاف أن المملكة تتطلع إلى عودة لبنان إلى سابق عهده ودوره، وهي ستبقى دائماً الصديق الأقرب للشعب اللبناني وللمؤسسات الدستورية اللبنانية.