قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الجمعة) أجهزة طبية لمركز العزل العلاجي لفايروس كورونا بمستشفى الحياة في مديرية القطن في محافظة حضرموت.وأوضح مدير المستشفى الدكتور عادل جمعان بن سويد، تزويد المستشفى بجهازي تنفس اصطناعي من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية مزودين ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وأكد أن الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون خلال الأيام الماضية (الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية) لمكافحة انتشار فايروس كورونا، مثمنا المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني.وفي محافظة الحديدة وزع المركز 7000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة وجرى توزيع 3000 كرتون في مديرية ناطع، و4000 كرتون تمور في مديرية قانية، استفادت من إجمالي التوزيع 7000 أسرة. كما تم توزيع 2800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفادت منها 2800 أسرة.