أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل 325 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وتعافي 382 حالة إضافية، ووفاة 3 حالات. ووفقا لإحصاء الوزارة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 374.691 حالة، من بينها 2489 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 510 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 365.745 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6457 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.6%، ونسبة الحالات النشطة 0.66%، ونسبة الوفيات 1.72%.وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (171)، الشرقية (53)، مكة المكرمة (44)، القصيم (12)، المدينة المنورة (7)، عسير (7)، حائل (6)، الجوف (5)، نجران (5)، جازان (5)، الباحة (5)، تبوك (3)، الحدود الشمالية (2).أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (102)، جدة (20)، الدمام (18)، الدلم (15)، مكة المكرمة (12)، الخرج (12)، الهفوف (11)، وادي الدواسر (11)، المبرز (8)، المجمعة (7)، ينبع (6)، الجبيل (5)، الطائف (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (115)، الدمام (26)، جدة (20)، العقيق (18)، مكة المكرمة (14)، الدلم (11)، ضرما (10)، القطيف (9)، الهفوف (8)، المبرز (8)، عرعر (7)، خميس مشيط (7)، الظهران (7)، بقيق (7)، الخرج (7)، الجبيل (6)، الطائف (5)، المندق (5)، رفائع الجمش (4)، الخبر (4)، حوطة بني تميم (4).