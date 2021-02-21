يبدأ المواطنون والمقيمون في منطقة الباحة من صباح اليوم (الأحد) تلقي جرعات التطعيم ضد وباء كوفيد 19، وخصصت المديرية العامة للشؤون الصحية 20 مركزاً لإعطاء الجرعة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) في كل من مركز الأمير حسام للمؤتمرات بطريق مطار العقيق، ومراكز بني سار، ووادي فيق، والعقيق1، والعقيق2، والعسلة، والحميد، والحكمان، ومعشوقة، وبني حسن، وبيضان، وبلخزمر، والمندق1، وغامد الزناد، ويبس، والمخواة1، والمخواة 2، والحجرة، والجرين، وقلوة1.وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة الباحة ماجد الشطي لـ «عكاظ» أن المراكز ستبدأ عملها مع الثامنة، مؤكداً أن أولوية اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي.