أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أن جميع رؤساء المراكز تحت التقييم المستمر، وسيتم قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي يعملون من أجلها عبر عدد من المؤشرات؛ منها البيئة الخارجية والداخلية لمقرات المراكز، وآلية الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، إضافة إلى أداء وسلوك الموظفين، والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، والعناية بالمستفيدين والتواصل معهم والرضا العام من قبلهم عن الخدمة المقدمة، مشدداً على أهمية دور رؤساء المراكز في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة الرشيدة والعمل بما تحمله الخطة التطويرية الشاملة، بوصفهم الذراع الأهم للإمارة في الإشراف المباشر على تنفيذ مهمات أمير المنطقة في المراكز وفق الصلاحيات الممنوحة، ويأتي على رأسها حفظ حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء، والانفتاح على المجتمع بجميع شرائحه، ولا سيما فئة الشباب منهم لإشراكهم في الحوارات اللازمة لاتخاذ القرار الرشيد، والعمل على الحد من ظاهرتي التعديات والشكاوى الكيدية.جاء ذلك خلال اعتماده تكليف وتدوير رؤساء مراكز في المنطقة، اعتباراً من الأول من شعبان القادم.وبلغ عدد رؤساء المراكز الذين تم تدويرهم إلى مراكز أخرى 62 رئيساً، كما تم تكليف 12 موظفاً جديداً بمهمات رؤساء مراكز، وإعفاء 3 آخرين، امتداداً للخطة التطويرية الشاملة لإمارة منطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها لإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل، وتحسين بيئته وتبسيط إجراءاته، وتقديم كافة الخدمات للمواطن والمقيم بجودة عالية.