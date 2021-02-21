هطلت أمس (السبت)، أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام، والخبر والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.وفي غضون ذلك، أكد مدير المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية محمد فايز الشهري لـ«عكاظ»، أن المنطقة لا تزال تشهد موجة باردة هذه الأيام وستستمر حتى نهاية الأسبوع، مع رياح سطحية مثيرة للأتربة، وتوقع الشهري استمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية حتى نهاية الأسبوع، وستكون خفيفة إلى متوسطة، تشمل مدينة الدمام ومحافظات الجبيل والنعيرية وحفر الباطن.وفي الباحة حذر المرور قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة. ودعا مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقلّ فيها الرؤية، مؤكداً أن رجال مرور المنطقة حاضرون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة لمتابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستخدمي الطرق.