أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (السبت) 7 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض بعد ثبوت 11 حالة لإصابات بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وأعلنت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 13 يوماً بلغ 105 مساجد، تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة جميعها في منطقة الرياض، إذ تم رصد خمس حالات إصابة بكورونا في جامع بمحافظة المجمعة، وحالة واحدة في كل من المساجد المتبقية بمحافظات: القويعية، الحريق، حوطة بني تميم، شقراء، إضافة إلى مسجدين بمدينة الرياض، أحدهما في حي قرطبة والآخر في حي أم الحمام.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجد في منطقة الجوف ومسجد في منطقة الحدود الشمالية.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها بالتعاون المثمر من قبل المصلين ومنسوبي المساجد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، كما بينت أنها تواصل متابعة تعقيم ونظافة المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين ليؤدوا العبادة في أجواء تملؤها السكينة والطمأنينة.