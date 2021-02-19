أكدت رابطة العالم الإسلامي على أهمية تضافر الجهود الدولية والوطنية حول العالم لمواجهة المخاطر الناتجة عن أفكار التطرف العرقي والديني؛ مشيرة إلى عمل الرابطة الدؤوب لترسيخ الوئام الوطني في عموم المجتمعات المتنوعة.

واستذكرت الرابطة في الذكرى السنوية للعمل العنصري الإرهابي الدامي الواقع في الـ19 من فبراير 2020 والذي راح ضحيته 9 أبرياء على الأراضي الألمانية بعد أن أطلق متطرفٌ النار عليهم في مقهيين قرب فرانكفورت، مجددة وبتقدير كبير سرعة تجاوب الحكومة الألمانية مع تلك الحادثة، وإعلان وزير الداخلية فيها عن تأسيس لجنة للخبراء لمتابعة ظاهرة العداء ضد الإسلام والمسلمين.

كما أكدت الرابطة في بيان صدر في هذا الشأن التزامها بما ورد في بيان الأمم المتحدة المتعلق بالحادثة، وبتصريح رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك، واللذين شددا على ضرورة العمل المشترك لتفادي تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية في المستقبل.