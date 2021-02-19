بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الإكوادور لينين مورينو في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا.



وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.



من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الإكوادور لينين مورينو في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا.



وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.