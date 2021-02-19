ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية خلال الجولات الرقابية، التي تأتي لمتابعة الإجراءات الاحترازية والصحية، كميات متنوعة من الأغذية مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحةٍ للاستهلاك الآدمي في شقة سكنية لمجموعةٍ من العمالة.

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الجولات الرقابية المسائية ضبطت بعد التقصي والمتابعة شقة سكنية يُدار بها نشاط تجاري من قبل العمالة في بيئة تكثر بها الحشرات والقوارض، مضيفاً أنه تمت مصادرةِ كمياتٍ متنوعة من الأغذية الفاسدة مثل الأسماك والدجاج والعصائر والمكسرات وجميعها يظهر عليها مظاهر التلف والفساد وانتهاء الصلاحية، مضيفاً أنه تم إتلاف ما يقارب 4100 كغم من السمك الفاسد إضافة إلى ضبط 6 كراتين دجاج منتهي الصلاحية و120 كغم من المكسرات التالفة و25 كرتوناً من البسكوت والكيك و70 علبة عصير، مبيناً أنه تم إتلاف جميع المضبوطات ومنتجاتٍ أخرى مخالفة ضُبطت مع هؤلاء العمالة.

وأضاف الحميدي أن الفرق الرقابية كذلك ضبطت مواد تبغ مجهولة المصدر وتم تسليمها للجنة الوطنية لمكافحة التبغ وعمل محضر مشترك بذلك، مشدداً على أن الأمانة وفرقها الرقابية لن تتهاون في متابعة الباعة المخالفين والأنشطة والمنتجات المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية والوقائية ومنع العمالة من البيع العشوائي، موضحاً أن الجولات مستمرة لمتابعة الاشتراطات الصحية والبلدية إلى جانب التأكد من التطبيق التام للتدابير والإجراءات الاحترازية، مطالباً بالإبلاغ عن هؤلاء العمالة وعما يقدمون عبر الاتصال على 940.

يذكر أن أمانة منطقة عسير أغلقت كل المنشآت التجارية التي تقع وسط أبها بعد أن لاحظت الفرق الرقابية تجمعاتٍ وتكدساً للعمالة وبيعاً عشوائياً، وطبقت عقوبات الإغلاق مباشرةً.