أغلقت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية مقهى مخالفا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.‬⁩

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا أن المقهى سبق أن تم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف ويستقبل رواد المقهى من خلال باب سري، مضيفا أنه تم رصد عدة مخالفات من أبرزها معاودة ممارسة النشاط دون تصريح، وتقديم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة، فيما أغلقت البلدية المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكدت أمانة محافظة جدة مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة الإجراءات الاحترازية في المنشآت حفاظاً على الصحة العامة، وقدمت شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر مركز البلاغات (940).

وفي السياق، واصلت أمانة محافظة جدة حملة «لسلامتنا نلتزم» بمشاركة عدد من المتطوعين من الجهات ذات العلاقة ضمن الجهود المشتركة للتوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي المنشآت التجارية.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن الحملة التوعوية انطلقت بمشاركة المتطوعين لتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فايروس كورونا، مبينا حرص الأمانة على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع والذي يعد واجباً وطنياً بمشاركة المتطوعين من الجهات المختلفة.