كشف تطبيق «توكلنا» دلالات ألوان «الباركود» التي يظهرها التطبيق للمستخدمين، واختلافها لكل منهم، والجهة المسؤولة عن ظهورها حسب الحالة الصحية للمستخدمين.

وتفاعل التطبيق عبر حسابه في «تويتر» مع تساؤلات حول اختلاف لون الباركود الموضح للحالة الصحية للمستخدمين وفق نتيجة الفحص المخبري لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، معلنا أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن ظهور اللون الأخضر الغامق أو الأخضر أو البرتقالي أو البني أو الأزرق أو البنفسجي للفرد عبر «توكلنا» داعيا إلى التواصل مع مركز الاتصال (937) التابع لوزارة الصحة عند الرغبة بالاستفسار.

يذكر أن تعد الأكواد الملونة وسيلة معتمدة لإثبات الحالة الصحية للمواطن والمقيم والزائر، فالأخضر الغامق يرمز إلى أن المستخدم «محصّن» وتلقى جرعتي اللقاح، واللون الأخضر يرمز إلى أن المستخدم لم تثبت إصابته أو مخالطته أو كان مصابا أو مخالطا وتم فحصه مرة أخرى وثبتت سلامته، واللون البرتقالي للمخالط، واللون البني للمصاب، واللون الأزرق يوضح أن المستخدم قادم من السفر وعليه إتمام مدة الحجر المنزلي لمدة 7 أيام أو حجز موعد لإجراء فحص كورونا بعد مرور 48 ساعة من الوصول وإنهاء الحجر إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، واللون البنفسجي يوضح أن المستخدم إما قادم من إحدى الدول المنتشر فيها فايروس كورونا المتحور أو الدول التي سجلت فيها حالات من الفايروس المتحور، واللون الرمادي يوضح أن المستخدم لا يوجد لديه اتصال بالإنترنت أو لم يحدد موقع سكنه أو يستخدم شبكة افتراضية (VPN) خاصة.