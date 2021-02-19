وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بسرعة إيصال التيار الكهربائي لموقع المدينة الصناعية الجديدة في محايل عسير وتشغيلها خلال 6 أشهر.

ووفقا لبيان أصدرته إمارة عسير اليوم (الجمعة)، فقد أكد أمير عسير أنه لولا التنسيق الأفقي الإيجابي القائم بين الجهات لما أمكن تحديد وقت للانتهاء، فيما يمثل موقع المدينة الصناعية الجديدة أهمية في تحسين المشهد الحضري وحركة الاقتصاد في محايل عسير.

ووفقا للبيان، أكد فرع شركة الكهرباء في المحافظة أنه سيتم بدء تشغيل المدينة الصناعية الجديدة خلال ستة أشهر، وسيتم إغلاق الصناعية القديمة، فيما تجري دراسة موقعها ليكون مدينة تتوافق مع خطة تحسين المشهد الحضري الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة عسير وتنفذه أمانة المنطقة.

وخلال اجتماع مدير فرع شركة الكهرباء بمحايل عسير والمختصين في بلدية المحافظة، تمت التوصية خلاله بتوصيل كيبلين إلى المنطقة الصناعية، أحدهما أساسي والآخر للاحتياط، على أن ينجز العمل بنهاية شهر مارس القادم، فيما يتم تنفيذ التوصيلات الداخلية حسب التراخيص والتشغيل لكل ورشة، إضافة إلى تركب شبكة مؤقتة وخمسة عدادات لخدمة الإنشاء خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، إضافة إلى تسليم كامل الدراسات وأساس الطلب لشركة الكهرباء الأسبوع القادم، وتشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع في الوقت المحدد لكل محور.