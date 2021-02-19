أطلق المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تصريحا مبشرا أمس (الخميس)، مؤكدا أن عودة الحياة لطبيعتها تقترب أكثر فأكثر، وقال: «فقط علينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية، خصوصا أن فرق الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة».وتابع العبدالعالي: «أقرت اللجنة الوطنية للأمراض الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفايروس كورونا (کوفید-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، إذ تعد الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» محصن (متعاف) خلال الأشهر الستة بعد التعافي»، مشددا على أن اللقاحات التي أعطيت في المملكة آمنة وفعالة، وهي مرحلة وسلاح قوي لمواجهة الجائحة.وأبان العبدالعالي أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة التي تتم إجازة لقاح إكسفورد أسترازينيكا عن طريقها، والمصنّع من شركة «أسترازينيكا» البريطانية ضد فايروس كورونا، وذلك بعد مراجعة بيانات اللقاح المقدمة بكافة تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، مستدركا: «تقوم الهيئة بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه، إذ أثبت اللقاح فعاليته في منع الإصابة الشديدة بكوفيد-19، أو الوفاة». وتابع العبدالعالي: «اللقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، وتستخدمه أكثر من 50 دولة. وقد تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فايروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها».