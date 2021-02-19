أغلقت أمانة عسير كل المنشآت التجارية بوسط البلد في أبها بمساندة شرطة عسير، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتكدس العمالة بها، وبمحيطها دون مراعاة للإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة، رصدت منشآت وتجمعات وتكدس العمالة في وسط البلد بمدينة أبها، وتم تطبيق عقوبة الإغلاق على المنشآت التي خالفت قرار منع التجمعات بعد أن لاحظت الفرق الرقابية تجمعات العمالة.

وشدّد الحميدي، بأنه لا تهاون في متابعة المنشآت والتزامها بالإجراءات الاحترازية، مضيفاً أن هذه الجولات التي تمت تأتي استمراراً لمتابعة الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا، من خلال الجولات الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفايروس، مؤكدًا أنه تم إغلاق المنشآت ومعاقبتها مباشرة ورفع المخالفات المرصودة، لافتاً إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

وأكد الحميدي أن الجولات الرقابية مستمرة بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مع متابعة البلاغات التي تصل حول هذه المخالفات الخاصة بالتدابير الاحترازية، موجهاً بأهمية التزام الجميع بها والتشديد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها وعدم التساهل في تطبيقها. يُذكر أن أمانة عسير تتابع الإجراءات الوقائية بتكثيفها الجولات الرقابية وأعداد المراقبين حرصاً وحفاظاً على الصحة العامة وعملاً بالإجراءات الاحترازية.