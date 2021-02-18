بلغ عدد التطبيقات التي تقدمت للمشاركة في منافسة تحدي التطبيقات التي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بالشراكة مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، نهاية شهر يناير الماضي 140 تطبيقاً، وما زال باب المشاركة في المسابقة مفتوحاً حتى نهاية يوم السبت 20 فبراير 2021.

وسيحصل الفائزون بالمنافسة على دعم بحملات تسويقية تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي لخمسة فائزين، بالإضافة إلى حزمة خدمات تأهيلية وإرشادية مقدمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف المنافسة إلى تحفيز ملاك التطبيقات المميزة للمساهمة في مكافحة التستر التجاري عبر تمكين المستهلكين للاعتماد على تطبيقات نظامية سهلة الاستخدام توفر حلولا أكثر جودة واستدامة، وتعزيز قوة الاقتصاد الرقمي وزيادة مستوى الشفافية في التعاملات التجارية الرقمية بهدف زيادة الناتج المحلي.

كما تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء عن طريق تقديم وسائل أكثر عملية تساهم في خفض أسعار السلع، وتسهيل الحصول عليها، بالإضافة إلى تمكين رواد الأعمال لتسريع نمو تطبيقاتهم عبر تقديم خدمات استشارية وتسويقية توسع من قاعدة عملائهم.

ويمكن لأصحاب التطبيقات الذكية المشاركة في المنافسة، كما يمكن للمستهلكين ترشيح التطبيقات التي يستخدمونها، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك (appschallenge.canp.gov.sa).