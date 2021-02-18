أكدت مصادر عدم صحة ما نشر في إحدى منصات التواصل الاجتماعي حول ضرورة سداد مخالفات الإجراءات الوقائية لتجديد رخصة القيادة.



وكشفت الإدارة العامة للمرور عن الإجراءات الخاصة بتجديد رخصة القيادة والتي تتطلب سداد الرسوم والمخالفات المرورية و إجراء الفحص الطبي، مشيرةً إلى إمكانية تجديدها عن طريق الحساب الخاص عبر بوابة أبشر.