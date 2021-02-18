لايزال المعلم بابتدائية الوفاء بتعليم محافظة سراة عبيدة ناصر مفرح التليدي، يخفي آلامه المبرحة والصداع الشديد الذي ينتابه جراء غسيله للكلى عن أبنائه الطلاب، حيث يشرح دروس تخصصه لهم بكل تفانٍ، دون أن يشعرهم بأن دروسهم التي يستمتعون بها، ويتفاعلون معها بكل حماس، يقدمها لهم، بعد عودته من مركز غسيل الكلى والذي يلازمه 12 ساعة، أسبوعياً.



وأكد المعلم التليدي، عدم علم طلابه لخضوعه للغسيل الكلوي، وعزا ذلك إلى ما وصفه بالأمانة التي يحملها، ولحرصه على إكمال منهجه، وتأدية رسالته التي أؤتمن عليها، مشيراً إلى أنه يضطر في حالات للتوقف عن الشرح جراء إصابته بالتعب والآلام الشديدة جراء مضاعفات عمليات الغسيل الكلوي التي تستمر لأربع ساعات في اليوم، ولم يخف حبه لطلابه ومهنته وحرصه على مواصلة تقديم دروسه.



من جهته أكد مدير تعليم المحافظة الدكتور حسن العلكمي، أن منصة «مدرستي» كشفت عن صور رائعة يؤديها المعلمون والمعلمات، فيما قام بتكريم المعلم، مضيفاً أنه يضرب نموذجاً مشرفاً لمهنة ورسالة التعليم.