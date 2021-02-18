أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 327 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 371 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 374.029 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 365.017 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6450 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.59%، ونسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 0.17%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (165)، المنطقة الشرقية (51)، منطقة مكة المكرمة (48)، منطقة القصيم (10)، منطقة الحدود الشمالية (9)، منطقة المدينة المنورة (9)، منطقة الباحة (7)، منطقة عسير (6)، منطقة الجوف (6)، منطقة حائل (6)، منطقة نجران (4)، منطقة جازان (4)، منطقة تبوك (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (62)، جدة (23)، الخرج (21)، مكة المكرمة (15)، الدلم (14)، وادي الدواسر (10)، الدمام (9)، ضرما (9)، المبرز (9)، الخبر (8)، الهفوف (7)، الزلفي (7)، القطيف (7)، ينبع (6)، حوطة سدير (5)، حائل (5)، المجمعة (5)، الدوادمي (5)، حريملاء (5)، بني حسن (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (135)، الدلم (26)، جدة (20)، مكة المكرمة (16)، الدمام (16)، الهفوف (15)، المدينة المنورة (9)، الجبيل (8)، ضرما (8)، بقيق (7)، المبرز (7)، الظهران (5)، العقيق (5)، دومة الجندل (5).