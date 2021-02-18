بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية جامبيا الرئيس أداما بارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للقائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا فيوسا أوسماني بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.