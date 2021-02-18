وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 542 طناً و940 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 19.394 فرداً من النازحين والمتضررين.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمتضررة في اليمن.