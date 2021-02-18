كشف وكيل جامعة الطائف للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع الدكتور علي آل زايد لـ«عكاظ» وصول لقاحات كورونا إلى الطائف بعد الشراكة مع الصحة وانتهاء استعدادات وتجهيزات المقر بالصالة الرياضية داخل الجامعة. وقال آل زايد إن الجامعة ساهمت في الخدمات المجتمعية على مستوى المحافظة ومنها التعاون المثمر بوصول لقاح كورونا لمحافظة الطائف.ومن جانبه، أوضح مساعد صحة الطائف للصحة العامة خالد الثبيتي لـ«عكاظ» أن انطلاقة المركز التجريبي ستكون اليوم (الخميس)، فيما سيكون التدشين الرسمي للمركز الأحد القادم، وأضاف الثبيتي أن مشروع الشراكة بدأ مع جامعة الطائف منذ 15 يوم عمل على مدار الساعة، و المركز جاهز حتى الآن بنسبة 99٪ للاستقبال والبدء في التطعيمات.ورصدت «عكاظ» ميدانياً اكتمال التجهيزات والاستعدادات، وكانت صحة الطائف كشفت أن أعداد المتطوعين في المركز تجاوزوا ٤٥٠ متطوعاً.