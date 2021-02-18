علمت «عكاظ» أن أمانة الباحة ستنقل ملكية أصول إلى شركة الأمانة (أراض وعقارات ومبان ومرافق). وتتيح للشركة الدخول مع المستثمرين في مشاريع مشتركة وتكون مساهمتها في الشراكة بالأصول التي تمتلكها، ويحق للشركة تأسيس رأسمالها عبر الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل، وطرح أسهم لمشاريع محددة. ويمكن أن تحظى الشركة برأسمال مقدم من الدولة على هيئة هبة أو سلفة.يشار إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد عبدالله الحقيل وافق أخيراً على تأسيس شركة أمانة المنطقة المملوكة للأمانة واعتماد المجلس التأسيسي للشركة برئاسة أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، وعضوية ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية عبدالمجيد يوسف الشامخ، وممثلي القطاع الخاص المهندس أحمد الكلي، وماجد عبدالمحسن الحكير، والمهندس سامي سعيد العنقري.وكلف المجلس التأسيسي باستخراج السجل التجاري للشركة ومتابعة تنفيذ متطلبات التأسيس، وتحديد التوجه الإستراتيجي للشركة ومراجعة الدراسات والتقارير وإعداد الخطط وتحديد المشاريع ذات الأولوية واقتراح سبل الشراكة والاستثمار المجدي بين الشركة والأمانة والقطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم قواعد الحوكمة للشركة ومراجعة النظام الأساسي وعقد التأسيس وإعداد ومراجعة اللوائح الداخلية المنظمة للعمل وتصميم الهيكل التنظيمي. والتعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة في إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات اللازمة والإشراف على عمليات نقل ملكية العقارات البلدية باعتبارها الحصة العينية من مساهمة الأمانة في رأسمال الشركة، ومراجعة تقرير تقييم الحصة العينية وتقرير الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.وعد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط الشركة ذراعاً تطويرية واستثمارية للأمانة، في ظل ملاءة الشركة مالياً وقدراتها ممثلة في كوادرها وفنييها وإدارييها، ما يسهم في رفع كفاءة أداء قطاع التنفيذ والتخطيط والاستثمار بالدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية كبرى لتحقيق أهدافها المنشودة، مؤكداً أن الشركة ستواكب تحقيق رؤية الأمانة لإيجاد بيئة عمرانية مستدامة وجاذبة بمدن منطقة الباحة، وإدارة الأصول البلدية التي سيتم نقل ملكيتها إلى الشركة بكفاءة عالية تسهم في رفع جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق الاستدامة المالية وفتح آفاق جديدة للاستثمارات البلدية والتنمية الحضرية والبنية التحتية بمنطقة الباحة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.