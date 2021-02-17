أكدت أمانة عسير أنه لن يتم استقبال أي مستفيد لا يحمل موعداً مسبقاً، تماشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا. وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن هذا الإجراء جاء بهدف تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب، وبحسب الطاقة الاستيعابية اليومية، من خلال تطبيق خدمة العملاء، بهدف التسهيل على مختلف شرائح المجتمع والمستفيدين عموماً وحفاظاً على الصحة العامة والتزاماً بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن حجز الموعد أصبح إلزامياً لعموم مراجعي الأمانة وبلدياتها، استمراراً للإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة للحد من انتشار فايروس كورونا، مشدداً على أنه لن يتم استقبال أي مستفيد لا يحمل موعدًا مسبقاً.

وأضاف الحميدي، أن الحجز المسبق لمراجعة الأمانة أو إحدى بلدياتها يكون عبر خدمة إلكترونية ميسرة، وواضحة عن طريق تطبيق إدارة خدمة العملاء الخاص بأمانة المنطقة المتوفر عبر أنظمة الآيفون والأندرويد والمتصفحات الإلكترونية، لافتاً إلى أهمية تفعيل تطبيق «توكلنا» كذلك مما يسهم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إنهاء طلبات المستفيدين من الخدمات البلدية ومعاملاتهم بسهولة ويسر. يُذكر أن أمانة عسير، خطت خطوات كبيرة في التحول الرقمي في النظام البلدي، ومع ظروف كورونا واستمراراً للتدابير الاحترازية، وحفاظاً على صحة الجميع، ألزمت الأمانة المستفيدين بالحجز المسبق عند مراجعة الأمانة.