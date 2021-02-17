استقبل الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي طرابزوني، اليوم (الأربعاء) في مقر الوقف، الأمين العام المكلف للمجلس الفرعي بجدة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة عبدالله السيود، لتوقيع مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية بين الطرفين، تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل.

وتأتي الشراكة ضمن استراتيجية أمانة الوقف لمواصلة تحقيق أهدافها نحو بناء الإنسان وتنمية المكان، ومواكبة رؤية المملكة 2030، للاستدامة والتوسع، وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.