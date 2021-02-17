كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، ومدير مركز التميز علي بن حسن المسعودي، الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية، التي شارك فيها طلاب وطالبات التعليم ومنسوبوه والأسر وأولياء الأمور، والمهتمون بالتعليم الإلكتروني على مستوى إدارة التعليم والقطاعات التعليمية التابعة لها والبالغ عددهم ١٧ فائزاً وفائزة. وتسلم التكريم بالإنابة عنهم مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي. جاء ذلك خلال الحفلة التي أقيمت صباح اليوم بمقر الإمارة بمحافظة جدة، بحضور مديري التعليم بالمنطقة.

وثمن الحازمي لأمير مكة رعايته ودعمه وتحفيزه الدائم لمنسوبي التعليم، كما أعرب عن شكره وتقديره لكافة القائمين والقائمات على المسابقة، والمشاركين والمشاركات في كافة فروعها، وهنأ الفائزين والفائزات، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

يذكر أن مسابقة مدرستي الرقمية هدفت إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإثراء المحتوى الرقمي والتعليمي، إضافة إلى ترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد في جانب ثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وكانت اللجنة التنفيذية للمسابقة أعلنت وصول عدد الأعمال المشاركة في المسابقة إلى ٧٩١ عملاً، في مختلف مجالاتها الثلاثة: التعليم والتدريب والإعلام والتثقيف، تم تحكيمها في المرحلة الأولى على مستوى المدارس، والمرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم، فيما تم تحكيم الأعمال المرشحة في المرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم.