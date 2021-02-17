تواصل أمانة محافظة جدة جولاتها الميدانية على المراكز والمحلات التجارية والإصحاح البيئي عبر 15 بلدية مرتبطة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني أنه جرى تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 15 بلدية مرتبطة، لمكافحة فايروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الامتثال في المراكز والمحلات التجارية.

وأضاف الزهراني أن الحملات الميدانية بلغت 1660 جولة، وأسفرت عن إغلاق 64 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.