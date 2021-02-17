أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) عن تسجيل 334 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 349 حالة تعافي و4 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 373702 حالة، من بينها 2611 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 480 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 364646 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6445 حالة وفاة.



و جددت وزارة الصحة التأكيد على أنه سيتم التوسع في إنشاء المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق السعودية، وحثت الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.