أغلقت بلدية أحد رفيدة مطعماً شهيراً، يجهز ويحضر المأكولات في سكن العمال، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة، بمساندة أمنية. وقال رئيس البلدية محمد الوادعي، أنه تم مصادرة 130 كغم من اللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك و42 كغم من الخضراوات التالفة وغير الصالحة للاستهلاك و5 كغم من الأملاح والنكهات التالفة، والتي ظهرت عليها علامات التلف، إضافة إلى مصادرة أدوات الطبخ والتحضير كونها مخالفه للاشتراطات وغير صالحة للاستخدام.



وأضاف، المخالفات المرصودة كانت عبارة عن استخدام سكن العمال لتجهيز وتحضير الأطعمة، وسوء التخزين للمواد الغذائية، وسوء النظافة بشكل عام، واستخدام مواد أولية تالفه عليها علامات الفساد، ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين، كما تم العثور على وجبات مجهزة للاستخدام في اليوم التالي. وأوضح أنه تم إتلاف جميع المضبوطات الغذائية وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم وتحرير محضر الزيارة، والرفع به لاستكمال بقية الإجراءات، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع البلدية في حالة وجود وملاحظة المخالفات بالإبلاغ عبر قنوات البلدية الرسمية التي خُصصت لاستقبال البلاغات والشكاوى عن طريق خدمة 940.