نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس (الثلاثاء) -عبر تقنية الاتصال المرئي- الاجتماع الأول للتعاون الثقافي بين دول المجلس ومعهد العالم العربي في باريس.وجرى خلال الاجتماع استعراض قرارات وزراء الثقافة في اجتماعهم الرابع والعشرين بشأن التعاون الثقافي بين دول المجلس ومعهد العالم العربي في باريس، كما تمت مناقشة العديد من المواضيع الثقافية المشتركة.