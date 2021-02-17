عقد فريق العمل المكلف برصد مواقف وجهود دول مجلس التعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمس (الثلاثاء)، الاجتماع الثالث عبر الاتصال المرئي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ خطة عمل الفريق، ووضع برنامج زمني لها، تنفيذاً لقرار وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع في أكتوبر 2020.