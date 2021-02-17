أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل مما كان عليه، واستدرك قائلا «هذا الأمر لا يعني الاطمئنان، يجب علينا بذل الجهود بالتقيد والالتزام بالإجراءات الإحترازية حتى نشهد آثارا إيجابية».ولفت المتحدث إلى عدم صحة أن ما رُصد في المملكة من ارتفاعات ناتج عن تحورات للفايروس. مبينا أن هناك عددا من مناطق المملكة لا تزال تسجل تصاعدا في الحالات، وأن المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات تعد مرحلة حساسة وتتطلب الحرص، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة لا تزال تسجل ارتفاعا ملحوظا.وأكد العبدالعالي أن كل ما نشر حول وفيات أو أعراض شديدة بسبب اللقاحات معلومات مغلوطة وغير دقيقة، فاللقاحات أثبتت فعاليتها وقدرتها على حماية الفرد، وسيكون هناك توسع في إعطاء اللقاحات لجميع فئات المجتمع، مجددا التأكيد على أن اللقاحات في المملكة مجانية للجميع، وفي المراحل القادمة ستعمم في مناطق المملكة كافة باستيعابية وسرعة أعلى. وأوصى متحدث الصحة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وسمنة مفرطة، بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح، وأشار إلى أن الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ عددهم 462812 شخصا.وأضاف العبدالعالي أنه تم تسجيل 322 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (373368) حالة، من بينها (2630) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (480) حالة حرجة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الثلاثاء) وأشار فيه إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (364297) حالة بإضافة (371) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6441) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة، لافتا إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، وقامت مراكز «تأكد» بإجراء (7250076) مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ(1964836) مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ(27632885) عبر «مركز 937»، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13107926) فحصا مخبريا دقيقا.