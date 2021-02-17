بدأت وزارة الصحة منذ أمس (الثلاثاء) استقبال المستفيدين الراغبين في تلقي لقاح كورونا بمقر اللقاحات الجديد في صالة النادي الاجتماعي بجامعة أم القرى بالعابدية. وأكملت الوزارة تجهيز المركز في فترة قياسية لم تتجاوز أسبوعا منذ استلامه من وزارة التعليم، ويحتوي المركز على ١٢ كاونتر استقبال يعمل به عدد من شباب وشابات الوطن الذين يتولون استقبال المستفيدين وإعطاءهم أرقاما خاصة لترتيب دخولهم ثم توجيههم إلى الصالة الداخلية التي تحتوي على ٥ أقسام يحتوي كل قسم على ١٢ حجرة لتقديم اللقاح. كما يحتوي المركز الجديد على غرف خاصة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى مستودع مجهز لحفظ اللقاحات مع عدد من المرافق الأخرى. وسجلت «عكاظ» زيارة إلى المركز ووقفت على الاستعداد والحماس الذي يملأ وجوه العاملين والعاملات الذين عبروا عن فخرهم وسعادتهم بأداء المهمة وخدمة المستفيدين.